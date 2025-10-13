Роды сочли отмыванием

Прокурор запросил пять лет для обвиняемого в отмывании средств блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина. На полгода больше грозит его супруге, давшей чиновнику взятку. Защита настаивает на прекращении уголовного преследования супругов за легализацию, отмечая, что они тратили деньги только на личные цели, в том числе рождение ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Дмитрий Портнягин во время заседания суда (июнь 2024 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Блогер Дмитрий Портнягин во время заседания суда (июнь 2024 года)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Прения прошли 13 октября в Мещанском райсуде Москвы. Наименьший срок прокурор запросил для бизнес-партнера коуча Алексея Николаева: всего два года колонии. Блогеру, предпринимателю и автору серии книг «Трансформатор» Дмитрию Портнягину грозит пять лет общего режима за отмывание средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). А его супруге Екатерине Портнягиной, которой помимо отмывания вменяют в вину дачу взятки (п. «б», ч. 4 ст. 291 УК),— на полгода больше.

Обвинение также просит назначить господину Портнягину штраф в размере 900 тыс. руб., а его жене — 3 млн руб. До апреля 2025 года блогеру вменяли в вину еще и неуплату налогов (ч. 2 ст. 198 УК), однако дело прекратили после оплаты всех долгов, пеней и штрафов. Так, в октябре 2024 года сообщалось, что господин Портнягин выплатил государству 188 млн руб.

Само уголовное дело возбудили в апреле 2024 года. Тогда предприниматель, находившийся в зоне СВО, утверждал, что закрыл все налоговые недоимки. Однако следствие установило, что супруги Портнягины в 2018–2020 годах недоплатили ФНС 124 млн руб. налогов.

По версии СКР, господа Портнягин и Николаев переводили деньги, полученные преступным путем, на счет ИП. Всего они таким образом отмыли около 64 млн руб.

Еще 30 млн руб., по версии СКР, легализовала госпожа Портнягина. Кроме того, фигурантка через посредников передала взятку в 300 тыс. руб. чиновнику из префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы. За это он должен был отменить снос банного комплекса Siberia, учредителем которого является Дмитрий Портнягин.

Банные комплексы Siberia — один из известных проектов бизнесмена. В них используются дровяные печи в парилках, оборудованы уникальные парные и фитокомнаты, а также подаются блюда сибирской кухни. В 2019 году господин Портнягин с Яном Пальмачинским открыли Club 500 — заведение закрытого типа для очень состоятельных людей. Филиалы клуба позже появились в других городах России, а также за границей. Одно из заведений находится в Дубае, куда блогер переехал в марте 2022 года. Однако в итоге бизнес-коуч вернулся в Россию, чтобы продолжать дело и «быть полезным стране», попав под следствие.

Дмитрий Портнягин и Алексей Николаев согласились с обвинением. Екатерина Портнягина признала вину частично. При этом защита фигурантов сочла запрошенные прокуратурой сроки чрезмерно суровыми, а обвинение в легализации средств — недоказанным.

Адвокат Денис Никандров рассказал, что все «отмытые» деньги супруги тратили на личные нужды. Речь идет о покупках в магазинах, оплате такси, авиабилетов, а также обслуживании в московском роддоме. «Это абсурдно: обвинение фактически утверждает, что Екатерина легализовала деньги, оплачивая рождение своего ребенка»,— заявил господин Никандров. По его словам, согласно решению пленума Верховного суда РФ, траты денег в целях личного потребления не являются легализацией.

Адвокаты утверждают, что целью перечислений средств являлось их бытовое использование, а не придание правомерного вида владению деньгами.

Денис Никандров отмечает, что если суд согласится с квалификацией обвинения, то это станет первым делом в России, где предпринимателя привлекли к уголовной ответственности за легализацию после того, как он полностью возместил ущерб, а дело в этой части в его отношении прекратили.

За дачу взятки адвокаты попросили назначить госпоже Портнягиной штраф, а по обвинению в других преступлениях — оправдать.

Никита Черненко