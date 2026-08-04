Минобороны России отчиталось о поражении судов с военными грузами в Николаеве и Одессе

Российская армия поразила три судна с грузом военного назначения в порту Николаева и еще одно — в акватории Черного моря южнее Одессы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, под удар российских войск попали контейнерный терминал с военными, а также склад с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним в порту Черноморска. В северной части Черного моря юго-восточнее Очакова уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.