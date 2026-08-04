Объем торгов на СПБ Бирже снизился на 8,7% в июле

Совокупный объем торгов ценными бумагами и неоактивами на СПБ Бирже составил 265,07 млрд руб. в июле 2026 года. Это на 8,67% ниже аналогичного показателя месяц назад, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Неоактив — это разновидность фьючерса, цена которого повторяет динамику цены в валюте базисного актива. Такой срочный финансовый инструмент позволяет инвесторам в российской инфраструктуре торговать ценными бумагами зарубежных эмитентов и индексами криптовалют. СПБ Биржа запустила торги неоактивами в апреле.

Стоимостный объем сделок с ценными бумагами на СПБ Бирже увеличился с июня на 2,63% — до 153,61 млрд руб., а также на 15,05% превысил показатель июля 2025 года. Среднедневной объем торгов упал с 5,16 млрд руб. до 4,96 млрд руб. Число активных счетов инвесторов составило 1,59 млн (-2,36% к июню). Участники торгов и их клиенты заключили 29,50 млн сделок с ценными бумагами (-4,6%).

Стоимостный объем сделок с неоактивами опустился со 140,57 млрд руб. в июне до 111,46 млрд руб. в июле. Среднедневной объем торгов — 3,6 млрд руб. в июле против 4,85 млрд руб. месяцем ранее. За прошедший месяц участники и их клиенты заключили 1,82 млн сделок в режиме основных торгов.