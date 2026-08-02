Число погибших мигрантов при попытке попасть в испанскую Сеуту выросло до 90
Число мигрантов, погибших при попытках попасть в испанский эксклав Сеута из Марокко, достигло 90 человек. Об этом сообщили испанские и марокканские власти, данные приводит телеканал La Sexta.
Сотрудники Гражданской гвардии Испании задерживают нелегального мигранта в районе Сеуты
Фото: Pedro Nunes / Reuters
На испанской территории было найдено 74 тела погибших, еще 16 тел обнаружены марокканскими силовыми структурами. Ранее сообщалось о 76 погибших.
Миграционный кризис в Сеуте разразился в конце июля, когда за одни сутки через этот эксклав проникло около 60 тыс. человек, пытавшихся через Сеуту попасть в Европейский союз. Мэр-президент Хуан Хесус Вивас подтвердил масштаб проникновения именно в пятницу.
На фоне массового наплыва мигрантов в городе вспыхнули беспорядки. Власти развернули дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Военные теперь охраняют ключевые объекты, а силовики проводят рейды по поиску нелегальных мигрантов для их последующей депортации.
Рейды и строгие проверки документов вызвали столкновения между мигрантами и силовиками. В местных магазинах практически не осталось хлеба, молока и мяса, и полиция дежурит возле торговых точек.
Подробнее о миграционном кризисе в Испании — в материале «Ъ» «Суета в Сеуте».