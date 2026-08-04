Цена на нефть Brent впервые с 13 июля опускалась ниже $81 за баррель
Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускалась ниже $81 за баррель впервые с 13 июля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
В 14:59 мск цена на нефть Brent снизилась до $80,54 за баррель. Затем показатель отскочил — по данным на 15:40 мск, цена снижалась на 2,4% и составляла $81,72 за баррель. К тому же моменту фьючерс на нефть WTI с поставкой в сентябре снижался на 3% и торговался на отметке $77,9 за баррель.
Президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном 2 августа. Сегодня Al Hadath со ссылкой на источники писал, что в переговорах Тегерана и Вашингтона скоро может произойти прорыв. По информации источников NYT, Иран также близок к согласованию соглашения с Оманом о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.
Цена на нефть Brent тесно связана с геополитической напряженностью, особенно вокруг Ирана. Ранее рост цен на Brent наблюдался после сообщений об угрозах Ирана выйти из переговоров с США или полностью заблокировать Ормузский пролив. Также на котировки влияют атаки на американские базы, как это было после убийства командующего иранскими силами спецназначения Касема Сулеймани, когда цены на нефть превысили $70.
Влияние оказывают и переговоры с Ираном. Например, при подходе к верхней границе цены на нефть появляются сообщения о таких переговорах. При этом ослабление санкций против Ирана может нивелировать позитивное влияние на цены. Недавние переговоры с Ираном, о которых сообщил президент США Дональд Трамп, предшествовали падению цен. Примечательно, что в марте 2026 года, незадолго до заявления Трампа о продуктивных переговорах, на нефтяном рынке были заключены сделки на крупную сумму.
В целом, цены на Brent также зависят от динамики мирового спроса, решений ОПЕК+ о сокращении добычи, а также санкций против крупных поставщиков нефти. Например, после введения санкций против России цены на нефть показывали рост.