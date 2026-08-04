Цена на нефть Brent впервые с 13 июля опускалась ниже $81 за баррель

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускалась ниже $81 за баррель впервые с 13 июля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В 14:59 мск цена на нефть Brent снизилась до $80,54 за баррель. Затем показатель отскочил — по данным на 15:40 мск, цена снижалась на 2,4% и составляла $81,72 за баррель. К тому же моменту фьючерс на нефть WTI с поставкой в сентябре снижался на 3% и торговался на отметке $77,9 за баррель.

Президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном 2 августа. Сегодня Al Hadath со ссылкой на источники писал, что в переговорах Тегерана и Вашингтона скоро может произойти прорыв. По информации источников NYT, Иран также близок к согласованию соглашения с Оманом о возобновлении судоходства через Ормузский пролив.