Al Hadath узнал возможном прорыве на переговорах США и Ирана

Составлено ИИ-Ассистентъ

Переговоры между США и Ираном велись через посредников, в числе которых МИД Омана, и начались не позднее апреля 2025 года. Основными темами были иранская ядерная программа, снятие американских санкций с Ирана, открытие Ормузского пролива, а также возможность обмена пленными. В процессе переговоров сторонами высказывались как оптимистичные заявления о прогрессе, так и сообщения о тупиковых ситуациях из-за разногласий по ключевым вопросам, таким как контроль над Ормузским проливом и статус обогащенного урана. США, в частности, настаивали на отказе Ирана от обогащения урана и от вывоза его запасов.

В ходе этих обсуждений Иран заявлял о нарушении США режима прекращения огня, что, по мнению Тегерана, препятствовало дипломатическому процессу. Несмотря на это, переговоры продолжались, часто в Исламабаде, при участии высокопоставленных лиц с обеих сторон, включая главу МИД Ирана Аббаса Аракчи и американскую делегацию, в которую входили Стив Уиткофф, Джей Ди Вэнс и Джаред Кушнер. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал надежду на достижение соглашения и заявлял о готовности отменить санкции против Ирана. Оман выступал в качестве ключевого посредника, и его МИД подтверждал проведение раундов переговоров в Женеве и Маскате, а также консультации на техническом уровне. Отмечалось, что потенциальная сделка важна для Трампа в контексте внутриполитической повестки и предстоящих выборов в Конгресс. В свою очередь, Иран был заинтересован в разблокировке замороженных активов и ослаблении санкционного давления.

Прогресс в переговорах мог включать предварительное соглашение о прекращении боевых действий и поэтапном снятии санкций, а также меморандум о взаимопонимании. Несмотря на это, в разные периоды, в частности, в апреле 2026 года, американская делегация сообщала, что Иран не принял условия США, включая отказ от возможности создания ядерного оружия. Однако, если сделка будет достигнута, Ормузский пролив, который ранее блокировался Ираном, должен быть полностью открыт, что уже происходило после заключения временных соглашений. Таким образом, переговоры характеризовались как возобновлениями, так и срывами, с постоянным поиском компромиссов в вопросах ядерной программы и региональной безопасности.