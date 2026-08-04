«Если кто и будет это делать, это будем мы»

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры с Ираном начались, и выразил надежду, что уже 4 августа Ормузский пролив будет вновь открыт для судоходства. В то же время он подчеркнул, что США против того, чтобы Иран взимал плату за проход судов через эту критически важную водную артерию, и добавил, что если кто и должен зарабатывать на этом, то американцы. Иран пока не подтверждает ни факт переговоров с США, ни готовность уступать контроль над проливом, ставший для него важнейшим инструментом асимметричной борьбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters / Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters / Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters

«Они идут прямо сейчас»,— так Дональд Трамп вечером 3 августа ответил журналистам на вопрос о том, когда начнутся анонсированные им накануне мирные переговоры с Ираном. По его словам, эти контакты являются «большим делом». «Мы ведем переговоры»,— добавил он, назвав их «последним шансом» для Ирана (цитаты по «РИА Новости»). Иранские власти пока не подтвердили информацию о начале переговоров с США.

Дональд Трамп же выразил уверенность, что эти консультации будут непродолжительными и что уже 4 августа будет решена одна из ключевых проблем, вызванная нападением США и Израиля на Иран: будет открыт Ормузский пролив. «Мы обсуждаем пролив, его открытие буквально к завтрашнему дню. Полное открытие. Это будет первым этапом»,— уточнил американский лидер. При этом он отметил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормузский пролив.

«Если кто и будет взимать плату, то это будем мы. Именно мы полностью контролируем ситуацию»,— сказал Дональд Трамп.

Ранее он уже объявлял, что именно США будут «хранителями Ормузского пролива» и что «в качестве компенсации всех расходов, необходимых для обеспечения безопасности и защиты этого крайне нестабильного участка мира» американцам должно причитаться «возмещение в размере 20% со всех перевозимых грузов». Правда от этой идеи хозяину Белого дома пришлось чуть ли не в тот же день отказаться, поскольку она оказалась категорически неприемлемой для арабских монархий Персидского залива.

Неприемлема эта идея по понятным причинам и для Ирана, который, перекрыв Ормузский пролив после начала американо-израильских бомбардировок, теперь не желает уступать контроль над этим мощным рычагом давления.

В МИД Ирана 3 августа заявили, что Тегеран готов обсуждать режим судоходства в проливе только с Оманом, но не с третьими странами.

Как ранее писал “Ъ”, на прошлой неделе Маскат предложил Тегерану создать в Ормузе механизм управления по образцу Малаккского пролива, где Индонезия, Малайзия и Сингапур совместно обеспечивают безопасность судоходства, но это финансируется за счет добровольных взносов судоходных компаний. Иран отклонил это предложение и выдвинул встречный вариант, согласно которому Тегеран будет контролировать свою сторону пролива, а Маскат — только часть противоположного пути. Это, как подчеркнули в МИД Ирана, фактически даст Исламской Республике контроль как над входящим, так и над исходящим движением в Ормузском проливе. Выйти на компромисс сторонам пока не удалось.

Иранские власти, по сообщениям СМИ, сейчас взимают плату (в размере около $2 млн) с немногочисленных танкеров, которые они пропускают через прилегающую к иранскому побережью северную часть пролива. Ряд танкеров, которые попытались пройти по южному, прилегающему к оманскому побережью коридору, были обстреляны иранской стороной, заявившей, что на несогласованный с Тегераном проход судовладельцев подвигли США. США, в свою очередь, в рамках объявленной ими блокады пролива неоднократно перехватывали торговые суда, шедшие в иранские порты.

Власти Омана, пытающиеся одновременно не испортить отношения с США, но и не упустить шанс повысить свое влияние в регионе и получить финансовую выгоду, на днях вновь подтвердили, что готовы к взаимодействию с Ираном, но «не поддерживают введение транзитных сборов для судов, проходящих через пролив».

Оман, как заявили при этом в Маскате, «видит смысл в изучении добровольных соглашений, касающихся (оплаты.— “Ъ”) услуг по обеспечению навигации».

Иными словами, Оман не против сборов, но по более мягкой схеме. В Тегеране между тем отметили, что видят «необходимость укрепления сотрудничества и продвижения совместных дипломатических усилий для установления стабильности в регионе и снятия нестабильности в Ормузском проливе, вызванной агрессивными действиями Соединенных Штатов».

По словам ведущего сотрудника ИМЭМО РАН Павла Гудева, в рамках установленных международных соглашений страны, чьи территории прилегают к проливу (Оман и Иран), не должны препятствовать проходу судов.

«Транзитный проход исключает любые возможности взимания платы с судов, пересекающих Ормузский пролив»,— пояснил он “Ъ”.

В то же время, по его словам, в период боевых действий требования Тегерана о взимании платы от судов, следующих по маршруту вблизи иранского побережья, вполне законны. «В связи с совместной военной операцией США и Израиля против Ирана, иранская сторона вправе устанавливать плату за проход не только для судов недружественных стран, воюющих против нее, но и для государств, бенефициарами доставки грузов которых является израильская или американская сторона»,— объясняет он.

С продолжающимся повторным закрытием Ормуза многие страны мира начали вновь нести колоссальные издержки, ведь через этот пролив проходит пятая часть всех мировых поставок нефти и газа, а также значимая доля продовольствия, удобрений и других критически важных товаров. Вопрос о том, каким будет режим судоходства в этом регионе, волнует и непосредственных участников нынешнего конфликта, и тех, чьи экономики страдают от его продолжения.

На минувшей неделе заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что возвращение Ормузского пролива в состояние, предшествующее началу конфликта 28 февраля 2026 года, не является реалистичной перспективой. «Ормузский пролив никогда не вернется в довоенное положение»,— отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

За 3 августа через пролив прошли всего три танкера и три балкера. До начала войны США и Израиля против Ирана проход по Ормузскому проливу был безопасным и бесплатным, чем пользовались в среднем 130 судов в день.

Александр Аношин