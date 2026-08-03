Трамп заявил о последнем шансе для Ирана на мирное урегулирование

Президент США Дональд Трамп считает текущие переговоры с Ираном последним шансом для республики заключить сделку по мирному урегулированию. Об этом господин Трамп сказал журналистам в Белом доме.

«Это последний шанс для них подписать хороший документ,— заявил президент США.— Я хочу дать им все шансы перед обезглавливанием. Надеюсь, они одумаются».

Господин Трамп вновь сообщил, что представители иранских властей звонили ему и просили США «не нападать». «Это настоящая правда, и все это знают. Кто бы ни позвонил?» — добавил он.

Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном 2 августа. По его словам, стороны заключили сделку, которая станет основой для дальнейшего соглашения по денуклеаризации Ирана. Однако представители Тегерана отрицают переговоры с Вашингтоном. В МИД республики подтвердили только контакты с Оманом по судоходству в Ормузском проливе.