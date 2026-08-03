Трамп заявил о последнем шансе для Ирана на мирное урегулирование
Президент США Дональд Трамп считает текущие переговоры с Ираном последним шансом для республики заключить сделку по мирному урегулированию. Об этом господин Трамп сказал журналистам в Белом доме.
«Это последний шанс для них подписать хороший документ,— заявил президент США.— Я хочу дать им все шансы перед обезглавливанием. Надеюсь, они одумаются».
Господин Трамп вновь сообщил, что представители иранских властей звонили ему и просили США «не нападать». «Это настоящая правда, и все это знают. Кто бы ни позвонил?» — добавил он.
Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном 2 августа. По его словам, стороны заключили сделку, которая станет основой для дальнейшего соглашения по денуклеаризации Ирана. Однако представители Тегерана отрицают переговоры с Вашингтоном. В МИД республики подтвердили только контакты с Оманом по судоходству в Ормузском проливе.
Заявление Дональда Трампа о последнем шансе для Ирана на мирное урегулирование сделано на фоне длительных и сложных переговоров между двумя странами. Администрация Трампа неоднократно заявляла о стремлении к всеобъемлющему мирному соглашению, но сталкивалась с противоречиями. Ранее Трамп призывал Иран вернуться за стол переговоров, а Тегеран, в свою очередь, заявлял, что готов к диалогу только на равных условиях и при условии снятия санкций и прекращения боевых действий, особенно в Ливане. США ранее предлагали Ирану новые мирные инициативы, но иранская сторона расценивала некоторые из них как «чрезмерные требования».
Переговоры между США и Ираном носили как прямой, так и непрямой характер, часто проходя через посредников, таких как Оман. Одним из ключевых вопросов в этих переговорах была Иранская ядерная проблема и денуклеаризация Ирана, а также судоходство в Ормузском проливе. Иран ранее соглашался не брать плату за проход через пролив после подписания меморандума с США, в обмен на снятие блокады с иранских портов. Несмотря на заявления Трампа о близости сделки, Иран неоднократно опровергал возобновление полномасштабных переговоров с США, подтверждая лишь контакты по вопросам судоходства.
Ситуация осложняется тем, что администрация Трампа, несмотря на заявления о мирном урегулировании, рассматривала и применяла военные меры. Были случаи бомбардировок Ирана и атак на ядерные объекты. В свою очередь, Тегеран также отвечал на эти действия, например, атаками на американские базы. Давление на Трампа оказывали как его соратники по Республиканской партии, так и ближневосточные партнеры США, которые высказывали как за, так и против усиления атак на Иран. Это указывает на сложный баланс интересов и разногласий, влияющих на ход мирного процесса.