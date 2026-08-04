На свердловских водоемах с начала года погибло 43 человека

В Свердловской области с начала 2026 года зафиксировано 51 происшествие на водоемах, которое унесло жизни 43 человек, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя ГУ МЧС по региону Алексей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кушнаренко Фото: Кристина Кушнаренко

За летний сезон погибло 30 человек, что превышает показатели прошлого года, когда на водоемах погибли 27 человек. «Незначительное превышение есть. Но это объяснимо: лето рваное и неровное, происходят изменения от дождливой погоды до очень жаркой, когда люди стремятся на водоемы»,— пояснил Алексей Морозов.

Дети чаще всего гибли в реках Турья и Пышма, Нижне-Качканарском водохранилище, Патрушихинском пруду в Сысертском районе, в водоеме в лесу рядом с границей Европа-Азия.

Для обеспечения безопасности ежедневно проводятся рейды по водоемам, в ходе которых раздают профилактические материалы о правилах поведения на воде, указывают на предупреждающие знаки, а также выявляют нарушителей.

По словам Алексея Морозова, в регионе пять пляжей оборудованы для купания — на Билимбаевском пруду, Сысертском водохранилище, в кемпинге «Европа-Азия», санатории «Леневка» под Нижним Тагилом и в Новоуральске. Роспотребнадзор выдал санитарно-эпидемиологическое заключение на сезон 2026 года только пляжу санатория-профилактория «Леневка».

Эмма Ханнанова