Первая ракетка готова пойти по рукам

В Торонто набирает обороты National Bank Open presented by Rogers — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $7,4 млн. На крупном канадском состязании представительница Казахстана Елена Рыбакина имеет шансы опередить в мировом рейтинге его лидера белоруску Арину Соболенко, а россиянка Мирра Андреева попробует сохранить первое место в классификации по очкам, набранным в нынешнем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Рыбакина

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Елена Рыбакина

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

«Тысячник» WTA в Торонто открывает серию из трех крупных североамериканских турниров с участием сильнейших теннисисток мира. Следом пройдет аналогичное состязание в Цинциннати, а 30 августа в Нью-Йорке начнется US Open — последний из четырех чемпионатов Большого шлема в 2026 году. Обычно эти соревнования имеют ключевое значение в борьбе за первое место в мировом рейтинге по итогам года, и нынешний сезон, по всей видимости, не станет исключением. Уже через две недели у классификации WTA может появиться новый лидер, а в перспективе на звание первой ракетки мира, кроме его нынешнего обладателя белоруски Арины Соболенко, теоретически могут претендовать еще минимум три теннисистки, включая россиянку Мирру Андрееву.

Пока со званием первой ракетки мира все просто.

На данный момент белоруска Арина Соболенко, которая остается на высшей позиции в общей сложности 102 недели, в том числе 94 — непрерывно, опережает Елену Рыбакину на 494 очка, однако теннисистке из Казахстана в Торонто требуется защитить 390 баллов, начисленных за прошлогодний полуфинал.

Таким образом, для гарантированного сохранения лидерства Соболенко требуется дойти до 1/8 финала, то есть выиграть два матча (в первом из них она в ночь с 4 на 5 августа по московскому времени встретится с японкой Моюкой Утидзимой). Но даже если ей это не удастся, то Рыбакина, которая начнет турнир встречей с экс-россиянкой Дарьей Касаткиной, уже второй год представляющей Австралию, вырвется вперед лишь в том случае, если возьмет титул.

Учитывая нестабильность, преследующую в последние месяцы обеих ведущих теннисисток, вполне реален любой вариант развития событий. Более того, через некоторое время к их спору могут присоединиться спортсменки, которые в основном рейтинге WTA пока ощутимо отстают, но по очкам, набранным в нынешнем сезоне, стоят совсем рядом.

В классификации WTA Race, по которой проходит отбор на итоговый турнир с участием восьми сильнейших, уже почти два месяца впереди всех идет чемпионка Roland Garros россиянка Мирра Андреева (4999 очков). За ней следуют Соболенко (4945), Рыбакина (4627), американка Джессика Пегула (4275), чешка Каролина Мухова (4270) и украинка Элина Свитолина (4224). Более 3 тыс. баллов имеют чемпионка Wimbledon представительница Чехии Линда Носкова (3674), американка Коко Гауфф (3484) и вторая ракетка Украины Марта Костюк (3275).

Ясно, что на харде, коронном покрытии для Соболенко и Рыбакиной, эти две теннисистки выглядят фаворитами.

Однако нынешняя плотность показателей девяти сильнейших теннисисток WTA Race не исключает их любого положения после завершения сезона.

Что касается Андреевой, которая, как и большинство других представительниц мировой элиты, в промежутке между Wimbledon и канадским «тысячником» отдыхала и тренировалась, то ей на старте в Торонто досталась бывшая первая, а сейчас — 66-я ракетка мира 34-летняя чешка Каролина Плишкова. Попав в нижнюю половину сетки, где находится Рыбакина, россиянка проведет эту встречу в среду, 5 августа.

Евгений Федяков