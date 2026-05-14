Мошенники похитили у россиян 7,5 млрд руб. за первый квартал

Российские банки получили 496 тыс. обращений клиентов о мошеннических операциях за первый квартал. Всего было похищено 7,4 млрд руб. Это следует из данных Центробанка.

Банки отразили около 16,8 млн попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1,8 трлн руб. У физлиц похитили на 10% меньше денег, чем за первый квартал прошлого года.

Юрлиц мошенники часто атаковали с помощью вредоносного программного обеспечения. «Сотрудники организаций получали электронные письма с файлами, при загрузке которых злоумышленникам открывался дистанционный доступ к корпоративным системам»,— указано в отчете ЦБ.

