Фрод выдохся

В первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков в России сократилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля среди всех входящих вызовов уменьшилась вдвое и составила менее 1%, утверждают в «Т-Мобайле». При этом эксперты в области безопасности предупреждают о дальнейшей миграции злоумышленников в другие каналы связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Количество мошеннических звонков в России сократилось на 45% за первый квартал 2026 года по сравнению с началом прошлого года, на который пришелся пик. Их доля среди всех входящих вызовов уменьшилась вдвое, говорится в исследовании «Т-Мобайла» (виртуальный оператор Т-Банка), с которым ознакомился “Ъ”.

Самая высокая доля фрод-вызовов второй год подряд фиксируется в Приморском крае, хотя она и сократилась в два раза год к году.

Также высокий уровень таких звонков зафиксирован в Чукотском автономном округе и Хабаровском крае. Вместе с тем в Татарстане, Амурской, Воронежской и Орловской областях доля фрод-вызовов сократилась в три-пять раз. Самые низкие показатели у регионов Кавказа.

17% всех нежелательных вызовов в России в начале 2026 года пришлось на Москву, что на 2% больше, чем годом ранее.

Затем следуют Санкт-Петербург и Челябинская область — по 7% мошеннических звонков. В число самых популярных у мошенников регионов также вошли Свердловская (6%), Иркутская и Новосибирская области (по 5%) и Краснодарский край (5%).

Снижение активности мошенников в «Т-Мобайле» связывают с усилением совместной работы операторов, банков и государства, а также с ограничениями на звонки через мессенджеры.

1 марта начала работу ГИС «Антифрод», созданная для информационного взаимодействия между госорганами, операторами связи, банками и другими участниками рынка. Платформа позволит обмениваться информацией о признаках противоправных действий для быстрого реагирования и блокировки потенциальных угроз еще на стадии подготовки мошеннических операций. При этом, по данным “Ъ”, в системе пока работают только «отдельные элементы» и процессы еще отлаживаются (см. “Ъ” от 27 марта).

Количество мошеннических и спам-звонков в сети МТС сократилось на 74% в январе—марте 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого, говорят эксперты МТС «Защитник». На Москву пришлось 16% от всех таких звонков.

Мошенники стали использовать многоступенчатые схемы с двумя и более звонками, их количество за первый квартал 2026 года выросло на 4%. «Вымпелком» фиксирует снижение количества нежелательных звонков на 33%: антифрод-система оператора не довела до абонентов 182 млн вызовов, тогда как в начале 2025 года было заблокировано около 270 млн таких вызовов.

Компании связывают сокращение количества мошеннических звонков с улучшением ИИ-инструментов и новым законодательством.

В «МегаФоне» заявили о росте блокировок мошеннических звонков на 18% в начале года, что оператор также связывает с эффективностью собственных защитных систем. «При этом обращения абонентов по теме мошенничества упали более чем на 50%»,— добавили в компании.

В Т2 заявили, что не зафиксировали снижения активности мошенников: объем заблокированных системой верификации звонков с подменой номера — «в пределах десятых долей 1% от общего количества звонков». Число атак по другим типам контроля (международный трафик, звонки с серых сим-карт) нестабильно, разнонаправлено и не позволяет говорить о какой-то тенденции, сообщил оператор.

Дальнейшую динамику будет определять «политика безопасности мобильных операторов, а также скорость адаптации пользователей к новым мошенническим схемам», говорит руководитель направления информационной безопасности ГК «Корус Консалтинг» Олег Андреев.

По данным Kaspersky Who Calls, с начала 2026 года 56,23% пользователей в России хотя бы раз сталкивались с мошенническими звонками.

«На этом фоне можно ожидать дальнейшей миграции злоумышленников в альтернативные каналы коммуникации, в том числе в мессенджеры. Однако эти сервисы также внедряют инструменты защиты. Поэтому мошенники будут адаптировать схемы с учетом новых обстоятельств и атаки станут более таргетированными»,— говорит главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Екатерина Фадеева