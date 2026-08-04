Белгородский избирком назвал кандидатов в сенаторы от врио губернатора Шуваева

Избирательная комиссия Белгородской области опубликовала список кандидатов в сенаторы, который подал врио губернатора Александр Шуваев. Согласно документу, действующий руководитель региона предложил наделить полномочиями члена Совета федерации либо своего заместителя и руководителя администрации губернатора Александра Лоренца, либо одного из депутатов предыдущего созыва Госдумы — Наталию Полуянову или Валерия Скруга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Александр Шуваев

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Накануне издание РБК со ссылкой на источники в правительстве региона и администрации президента сообщало, что основными претендентами на пост сенатора являются Александр Лоренц и Наталия Полуянова. Один из собеседников издания сказал, что окончательного решения о будущем представителе в высшей палате парламента нет.

Действующим сенатором от исполнительной власти Белгородской области является бывший главврач областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова. В октябре 2023 года в Совет федерации ее делегировал на тот момент губернатор Вячеслав Гладков, который покинул пост в мае.

Сергей Толмачев, Воронеж