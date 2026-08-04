Белгородский избирком назвал кандидатов в сенаторы от врио губернатора Шуваева
Избирательная комиссия Белгородской области опубликовала список кандидатов в сенаторы, который подал врио губернатора Александр Шуваев. Согласно документу, действующий руководитель региона предложил наделить полномочиями члена Совета федерации либо своего заместителя и руководителя администрации губернатора Александра Лоренца, либо одного из депутатов предыдущего созыва Госдумы — Наталию Полуянову или Валерия Скруга.
Александр Шуваев
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Накануне издание РБК со ссылкой на источники в правительстве региона и администрации президента сообщало, что основными претендентами на пост сенатора являются Александр Лоренц и Наталия Полуянова. Один из собеседников издания сказал, что окончательного решения о будущем представителе в высшей палате парламента нет.
Действующим сенатором от исполнительной власти Белгородской области является бывший главврач областной клинической больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова. В октябре 2023 года в Совет федерации ее делегировал на тот момент губернатор Вячеслав Гладков, который покинул пост в мае.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев был назначен на свой пост указом президента России Владимира Путина 13 мая 2026 года. Ранее, с января 2026 года, он занимал должность заместителя губернатора Иркутской области по вопросам безопасности. До этого Александр Шуваев являлся участником военной операции на Украине с февраля 2022 года, а также боевых действий на Северном Кавказе, в Южной Осетии и Сирии. Он участвовал в программе «Время героев», инициированной Владимиром Путиным.
Его предшественник, Вячеслав Гладков, руководил Белгородской областью с ноября 2020 года и ушел в отставку 13 мая 2026 года, заявив о своем решении в видеообращении. Он поблагодарил жителей и тех, с кем работал. В октябре 2023 года именно Вячеслав Гладков делегировал Жанну Чефранову в Совет Федерации от исполнительной власти Белгородской области.
Белгородская область является приграничным регионом и регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ. Александр Шуваев сообщал о многочисленных атаках и пострадавших в регионе. В области был введен режим ЧС федерального уровня и действует режим контртеррористической операции. Жители региона больше всего хотят, чтобы закончилась специальная военная операция.