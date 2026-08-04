«Мышление миллионера» стоило срока

Суд в Москве вынес приговор популярному блогеру Гусейну Гасанову, который проживает за границей. По версии обвинения, в 2019–2021 годах он недоплатил в казну 175 млн руб. налогов, при этом часть недоимки отмыл путем приобретения недвижимости. Долг блогер погасил и уголовного преследования по этому эпизоду избежал. За легализацию преступных доходов суд заочно назначил ему четыре года колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov Блогер Гусейн Гасанов

Фото: @gusein.gasanov

Пресненский райсуд столицы 4 августа вынес приговор по уголовному делу в отношении Гусейна Гасанова. Ему вменяли в вину легализацию преступных доходов в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Процесс проходил в заочном режиме, поскольку сейчас фигурант находится за границей. Ранее в прениях гособвинитель просил суд назначить ему шесть лет колонии, а также штраф в размере 155 млн руб.

В итоге Гусейнову суд назначил четыре года лишения свободы со штрафом в 1 млн руб. Кроме того, конфискована квартира в Москва-Сити, купленная на преступные доходы. Срок начнет исчисляться с момента задержания осужденного в РФ или его экстрадиции в Россию.

Гусейн Гасанов (Гусейнхан Гасанханов) начал карьеру блогера в 2015 году, снимал юмористические видео. Спустя некоторое время у него уже было 30 млн подписчиков. Гасанов стал известен громкими розыгрышами элитных автомобилей, в том числе «Гелендвагена», за подписку на свои каналы. Тогда же случился и первый скандал. Автомобиль выиграла 17-летняя девушка, но вскоре выяснилось, что машина подержанная и на ней висит множество штрафов. В июле 2021 года господин Гасанов запустил свой самый известный проект — платный онлайн-курс «Мышление миллионера». В рамках курса он обещал за шесть недель научить подписчиков финансовой грамотности, зарабатывать деньги и «закрывать кредиты». Однако сразу же пользователи начали жаловаться, что не получили обещанных обучающих материалов после оплаты.

В 2024 году ФНС выставила Гусейну Гасанову претензии на 175 млн руб. Позже он заявил, что погасил недоимку, заплатив с учетом штрафов и пеней в общей сложности около 300 млн руб. В 2025 году он был объявлен сначала в федеральный, затем в международный розыск по делу о легализации преступных доходов. К этому времени он уехал в Азербайджан.

Как уже рассказывал “Ъ”, по версии следствия, фигурантом которого стал известный блогер, в 2014–2019 годах Гусейн Гасанов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя сначала в городе Колпино Ленинградской области, а затем в Москве, при этом платил налоги по льготной ставке 6%. С 2019 по 2021 год, когда доходы возросли и, соответственно, ставка должна была быть повышена, Гусейн Гасанов для уменьшения налогооблагаемой базы стал переводить часть средств на счета своих доверенных лиц. Так и образовалась недоимка в 175,4 млн руб. Однако, поскольку блогер долг погасил, предъявлять обвинение по 198-й статье УК РФ ему не стали, зато инкриминировали статью о легализации преступных доходов.

Из обвинительного заключения следует, что 68,4 млн руб. из скрытых от налогов средств фигурант вложил в приобретение недвижимости в период до 2025 года.

Сам господин Гасанов вину не признает, об этом заявили его адвокаты Михаил Юсупов и Дмитрий Козейкин. Они отметили, что около 30 млн из 68 млн руб., которые их клиент якобы легализовал, купив недвижимость, были внесены наличными. Их происхождение, по словам защитников, следствием не установлено, поэтому вменять ему в вину их легализацию нельзя. Также адвокаты Юсупов и Козейкин заявили, что следствие не смогло найти в действиях господина Гасанова преступного умысла.

Ефим Брянцев