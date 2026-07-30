Число смертей от Эболы в Конго превысило 1,5 тысячи

Число умерших в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) превысило 1,5 тыс. человек. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на данные местных властей. Общее число заболевших, по их информации, достигло 3,44 тыс.

Как отмечает AP, число умерших выросло в сравнении с прошлой неделей на 50%. Африканское управление по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) отметило, что такой резкий рост отчасти связан с поздним получением информации о некоторых случаях заболевания и смертях. 90% заболевших проживают в провинции Итури, где идет вооруженный конфликт и оказание помощи затруднено. В Africa CDC сообщили, что 63% смертей были зафиксированы вне центров содержания для заболевших, что отражает недостаточные меры по борьбе со вспышкой.

Вспышка Эболы, объявленная на востоке ДРК 15 мая, уже признана самой стремительно распространяющейся в истории наблюдений за этим заболеванием.

Яна Рождественская