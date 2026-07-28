Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении АЗС ESCO из-за цен на бензин

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении сети АЗС ESCO по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Об этом сообщил регулятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что на заправках ESCO за короткий период изменились цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Также компания реализует бензин и дизельное топливо по франшизе под брендом «Газпромнефть».

Сетью АЗС ESCO в Нижегородской области управляет ООО «Энергетическая сибирская компания», которое начало работать в регионе с 2003 года. Как писал «Ъ-Приволжье», ранее регулятор выдал сети предупреждение в связи с установлением экономически необоснованных цен.

Санкция за нарушение п. 3 ч.1 ст. 10 закона «О защите конкуренции» предполагает штрафы для юрлиц от 300 тыс. до 1 млн руб. или оборотные штрафы от объема выручки.

Владимир Зубарев