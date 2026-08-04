Глава белгородской ГК «Эфко» Валерий Кустов обжаловал арест

В Мещанский райсуд Москвы поступила апелляционная жалоба на заключение под стражу миллиардера и бенефициара группы компаний «Эфко» Валерия Кустова, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, с решениями об аресте в СИЗО не согласились и другие фигуранты уголовного дела: гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко, директор по стратегическому развитию Владислав Романцев и замдиректора по развитию Екатерина Кустова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Топ-менеджеров «Эфко» задержали на прошлой неделе. Все они обвиняются МВД в масштабных махинациях при реализации программы импортозамещения при разработке и производстве беспилотников. Субсидии на нее выделялись Минпромторгом, а исполнителем числилась входящая в ГК «Эфко» и базирующаяся в поселке Белая Вежа Белгородской области компания «Транспорт будущего», специализирующаяся на разработке, производстве и эксплуатации беспилотников. Она была основана в ноябре 2021 года как дочерняя структура «Эфко», но после ГК объявила о выходе из проекта.

Весной этого года в Белгороде задержали и по обвинению в мошенничестве экс-гендиректора «Транспорта будущего» Юрия Козаренко. Следствие считает, что топ-менеджеры ГК, получая субсидии министерства, закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали и выдавали за свою продукцию. Ущерб, по неофициальной информации, оценивается в 8,6 млрд руб.

Топ-менеджеры «Эфко» не признают вину. В компании заявляли, что надеются на объективное и справедливое расследование. Исполнительный директор ГК Сергей Иванов, который активно ведет соцсети, заявил, что перестает активно писать в блогах: «Любая компания проверяется не тогда, когда все спокойно. А тогда, когда наступают непростые времена. В этот момент выясняется, насколько настоящими были ее принципы, отношения между людьми и ответственность перед теми, кто ей доверяет».

Сергей Толмачев