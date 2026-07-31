Ущерб в деле бенефициара белгородской ГК «Эфко» Кустова оценили в 8,6 млрд

Следственный департамент МВД оценил ущерб по уголовному делу в отношении миллиардера, председателя совета директоров и основного акционера ГК «Эфко» Валерия Кустова в 8,6 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с материалами расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Речь идет о предполагаемом хищении бюджетных средств, выделенных в виде субсидий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы"»,— пишет РБК.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что на этой неделе в социальных сетях и СМИ стали появляться сведения о масштабных обысках в офисах белгородской группы компаний «Эфко». Официально о проведении следственных мероприятий в правоохранительных органах или в компании не сообщали вплоть до утра четверга, 30 июля. Как выяснилось из картотеки дел, 29 июля Мещанский райсуд Москвы заключил под стражу директора по стратегическому развитию ГК Владислава Романцева и заместителя директора по развитию компании Екатерину Кустову.

Немного позже стало известно, что суд также заключил под стражу бенефициара ГК «Эфко» Валерия Кустова. Предпринимателю, а также трем топ-менеджерам группы компаний вменяют мошенничество в особо крупном размере. Вместе с ними по делу, которое касается хищений субсидий на производство гражданских БПЛА, проходит также сотрудница управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга РФ. Коллектив «Эфко» в то же время выражает поддержку задержанным сотрудникам, отмечая их роль в обеспечении продовольственной безопасности РФ. В группе уточняют, что защита «убеждена в полной невиновности своих доверителей и считает предъявленные обвинения необоснованными».

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ-Черноземье» «Дроны забуксовали в масле».

Денис Данилов