Арестованные топ-менеджеры белгородской ГК «Эфко» не признают вину в хищениях

Защита троих отправленных в СИЗО топ-менеджеров белгородской ГК «Эфко» «убеждена в полной невиновности своих доверителей и считает предъявленные обвинения необоснованными». Об этом сообщили в компании. Речь идет о председателе совета директоров группы Валерии Кустове, директоре по стратегическому развитию Владиславе Романцеве и генеральном директоре АО «УК "Эфко"» Евгении Ляшенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Уверены, что после всестороннего исследования всех обстоятельств дела и представления суду доказательств защиты эта позиция будет подтверждена. До завершения процессуальных действий мы воздерживаемся от подробных комментариев по существу дела»,— цитирует «Эфко» управляющего партнера адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Вячеслава Феоктистова.

В группе компаний добавили, что не обладают полной информацией о фабулах дел арестованных топ-менеджеров и надеются на скорейшее прояснение ситуации. Коллектив выражает им поддержку.

«Система управления "Эфко" обеспечивает устойчивость компании, в том числе в текущих условиях. Все направления деятельности, включая производство, логистику, коммерцию, продолжают работу в штатном режиме. Поставки осуществляются своевременно и в полном объеме»,— добавили в группе.

Господам Кустову, Ляшенко и Романцеву вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По той же статье в деле проходит фигуранткой заместитель директора по стратегическому развитию компании Екатерина Кустова. Ее также отправили в СИЗО. Вместе с ними под стражей по решению суда оказалась замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя, которой вменяется растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Уголовное дело касается хищений субсидий на производство гражданских БПЛА. Следственный департамент МВД оценил ущерб по нему в 8,6 млрд руб.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова