Депутаты ввели свердловским предприятиям квоту для трудоустройства бойцов СВО

На предприятиях Свердловской области со штатом более 100 человек начнет действовать обязательная квота в 1% для трудоустройства участников специальной военной операции (СВО) с 1 марта 2027 года. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении единогласно поддержали все 43 депутата законодательного собрания региона, присутствующие на заседании.

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Председатель комитета областного парламента по социальной политике Вячеслав Погудин («Единая Россия») отметил, что в рамках разработки документа власти изучили применение аналогичных мер в других регионах России. «Норм, которые ухудшали бы, приводили к возникновению необоснованных расходов юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней не выявлено»,— заверил он.

Ранее один из авторов инициативы, спикер Людмила Бабушкина («Единая Россия») пояснила, что законопроект направлен на «возвращение наших защитников в повседневную жизнь». Господин Погудин в ходе рассмотрения документа на заседании комитета по соцполитике подчеркнул, что депутаты будут проводить мониторинг практики применения закона. «Возможно, внесение в него каких-либо изменений, исходя из складывающейся ситуации»,— не исключил он.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, инициатива коснется 2 865 работодателей с численностью работников свыше 100 человек. «Предполагаемый размер заработной платы трудоустроенных лиц составит 87 062 рублей, что соответствует размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций Свердловской области за январь — сентябрь 2025 года»,— сказано в документе.

Василий Алексеев