Свердловским предприятиям введут квоту для трудоустройства бойцов СВО

Депутаты законодательного собрания Свердловской области рассмотрят на очередном заседании 4 августа законопроект о введении для предприятий со штатом более 100 человек обязательной квоты в 1% для трудоустройства участников специальной военной операции (СВО). Спикер Людмила Бабушкина отметила, что инициатива станет «дополнительным инструментом поддержки» для бойцов. «Возвращение наших защитников в повседневную жизнь — это важнейшая государственная и общественная задача»,— написала она в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зал заседаний заксобрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Зал заседаний заксобрания Свердловской области

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Соответствующий законопроект уже поддержали члены комитета заксобрания по социальной политике. «Основная цель — подставить государственное плечо, помочь возвращающимся участникам СВО в трудоустройстве. Безусловно, в последующем потребуется мониторинг практики применения этого закона и, возможно, внесение в него каких-либо изменений, исходя из складывающейся ситуации»,— пояснил его председатель Вячеслав Погудин.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, инициатива коснется 2 865 работодателей с численностью работников свыше 100 человек. «Предполагаемый размер заработной платы трудоустроенных лиц составит 87 062 рублей, что соответствует размеру среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций Свердловской области за январь — сентябрь 2025 года»,— сказано в документе.

В случае поддержки инициативы закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Василий Алексеев