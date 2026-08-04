Началось голосование за объекты в конкурсе «Достояние Среднего Урала»
В Свердловской области началось голосование за объекты, претендующие на статус «Достояние Среднего Урала», сообщили в департаменте информационной политики региона. Конкурс пройдет в пятый раз: оставить свой голос могут жители старше 18 лет на Госуслугах до 1 декабря.
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
«У нас на Среднем Урале много уникальных объектов, о которых до сих пор знают далеко не все. Конкурс, безусловно, помогает рассказать о них жителям региона и всей страны»,— отметил председатель Общественной палаты региона Александр Левин.
В этом году свердловчане отправили на конкурс 108 заявок с различными значимыми для области географическими, историческими и инфраструктурными объектами. Отбор прошли 15 претендентов. Жители могут выбрать до пяти объектов, среди которых:
- Артинская коса;
- Белоярская атомная станция;
- Верхотурский кремль;
- знаки границы «Европа — Азия» (31 объект в Свердловской области);
- Ирбитский государственный музей изобразительных искусств имени В.А. Карпова;
- мемориал «Черный тюльпан»;
- музей разведчика Николая Кузнецова в Талице;
- Нижнетагильский подносный промысел;
- Обуховский санаторий;
- река Чусовая;
- село Нижнеиргинское — родина первого в России самовара;
- Уральский государственный академический русский народный хор;
- Уральский добровольческий танковый корпус;
- Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова;
- фарфор Сысерти.
Напомним, в 2025 году по итогам голосования победителем конкурса «Достояние Среднего Урала» стала Свердловская железная дорога (СвЖД). В пятерку лидеров вошли Уральский федеральный университет (УрФУ), Синяя гора, спортивный комплекс «Динамо» и памятник Георгию Жукову.