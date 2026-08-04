Началось голосование за объекты в конкурсе «Достояние Среднего Урала»

В Свердловской области началось голосование за объекты, претендующие на статус «Достояние Среднего Урала», сообщили в департаменте информационной политики региона. Конкурс пройдет в пятый раз: оставить свой голос могут жители старше 18 лет на Госуслугах до 1 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

«У нас на Среднем Урале много уникальных объектов, о которых до сих пор знают далеко не все. Конкурс, безусловно, помогает рассказать о них жителям региона и всей страны»,— отметил председатель Общественной палаты региона Александр Левин.

В этом году свердловчане отправили на конкурс 108 заявок с различными значимыми для области географическими, историческими и инфраструктурными объектами. Отбор прошли 15 претендентов. Жители могут выбрать до пяти объектов, среди которых:

Артинская коса;

Белоярская атомная станция;

Верхотурский кремль;

знаки границы «Европа — Азия» (31 объект в Свердловской области);

Ирбитский государственный музей изобразительных искусств имени В.А. Карпова;

мемориал «Черный тюльпан»;

музей разведчика Николая Кузнецова в Талице;

Нижнетагильский подносный промысел;

Обуховский санаторий;

река Чусовая;

село Нижнеиргинское — родина первого в России самовара;

Уральский государственный академический русский народный хор;

Уральский добровольческий танковый корпус;

Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова;

фарфор Сысерти.

Напомним, в 2025 году по итогам голосования победителем конкурса «Достояние Среднего Урала» стала Свердловская железная дорога (СвЖД). В пятерку лидеров вошли Уральский федеральный университет (УрФУ), Синяя гора, спортивный комплекс «Динамо» и памятник Георгию Жукову.

Ирина Пичурина