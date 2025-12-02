СвЖД стала победителем голосования за статус «Достояние Среднего Урала»

Свердловская железная дорога (СвЖД) стала победителем народного голосования за статус «Достояние Среднего Урала», набрав 5962 голоса, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. Общее число участников превысило 50 тыс.

В пятерку лидеров вошли Уральский федеральный университет (УрФУ) с 5384 голосами, Синяя гора (4650), спортивный комплекс «Динамо» (4615) и памятник Георгию Жукову (4315).

В 2025 году конкурс был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что в годы войны тысячи работников железной дороги ушли на фронт добровольцами, а их места заняли женщины и дети. «Неудивительно, что СвЖД стала лидером голосования. Уральские железнодорожники всегда были примером трудовой доблести. В годы войны на их плечи легла эвакуация миллионов соотечественников, промышленных предприятий и культурных ценностей. Несмотря на тяжелые условия, коллектив обеспечил бесперебойное движение поездов»,— сказал глава региона. Так, в это время было создано почти 20 бронепоездов.

Организатором проекта выступила Общественная палата Свердловской области. Голосование проходило с 1 августа по 1 декабря на портале Госуслуг: уральцы голосовали за географические объекты, организации, культурные и спортивные достижения, исторические события и коллективы, которые способствуют сохранению традиций и популяризации достижений Урала — всего на звание претендовали 15 объектов. Церемония награждения состоится 17 января.

В прошлом году статус достояния Среднего Урала получил ирбитский мотоцикл «Урал». В пятерку вошли также музейный комплекс в Верхней Пышме, парк «Оленьи ручьи», «Сказы» Павла Бажова и Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн.

Ирина Пичурина