Уровень воды в Туре в Тюмени упал на 3 см за сутки

За последние сутки уровень воды в реке Тура на территории Тюмени снизился на 3 см, составив 892 см — критический уровень остается превышен на 42 см, следует из информации из бота «Паводок. Инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В то же время на Туре на гидропосту Покровское уровень подрос до 878 см (+7 см) — до достижения критического уровня остается 28 см. В Богандинском на Пышме суточный прирост составил 6 см, уровень воды достиг 616 см: здесь до критической отметки остается 46 см. На 2 см опустился уровень воды в реке Тавда в Нижней Тавде, составив 943 см — до критического уровня оставалось 7 см.

Из-за подъема воды в Тюмени оказался подтоплен 121 жилой дом. Эвакуированы 53 человека, включая девять детей. В пунктах временного размещения находятся 38 человек, остальные остановились у родственников.

Ирина Пичурина