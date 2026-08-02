Река Тура в Тюмени за сутки поднялась на 4 см

Уровень воды в реке Туре в Тюмени за сутки вырос на 4 см и достиг 896 см, сообщил глава региона Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

На реке Пышме у села Богандинского прирост составил 15 см — до 599 см. Интенсивность паводка снижается, но до отметки «неблагоприятное явление» остался 1 см.

Из-за подъема воды подтоплен 121 жилой дом. Эвакуированы 53 человека, включая девять детей. В пунктах временного размещения находятся 38 человек, остальные остановились у родственников.

Продолжается прием заявлений на единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. «Держу ситуацию на личном контроле», — написал Моор в своем телеграм-канале.

За прошлые сутки уровень воды в Пышме вырос на 20 см. На реке Туре прирост составил 1 см.

Анна Капустина