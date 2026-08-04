Жителю Омской области дали 17 лет за передачу Украине данных о военном эшелоне

К 17 годам лишения свободы суд приговорил жителя Омской области за сотрудничество с Украиной. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, рассказали в омском управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По информации ведомства, в ноябре 2023 года омич установил контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного террористическим, и заявил о готовности воевать на его стороне. Выполняя задание террористической организации, он собрал и передал куратору сведения о местоположении одного из административных зданий, военном эшелоне и его составе, а также информацию о местонахождении релейных шкафов на железнодорожной станции. В феврале 2024 года, установило следствие, обвиняемый сообщил куратору данные о режиме работы административных объектов в Омске, обсудил с ним возможность выезда на территорию Украины для участия в боевых действиях против российской армии.

В марте 2024 года злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Омской области. Ему предъявили обвинение в участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и прохождении обучения для ведения террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

Илья Николаев