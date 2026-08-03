Трамп призвал Иран выбрать между сделкой и полной капитуляцией
Президента США Дональда Трампа устроит либо сделка с Ираном, либо его полная капитуляция. Об этом американский президент написал в Truth Social.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Daniel Heuer / Reuters
«Ничто не дойдет до Ирана, если мы этого не захотим, и ничто не дойдет, если не будет достигнута сделка или полная капитуляция. Хочет Иран это признать или нет, но мы, по сути, говорим о решении проблемы, которую они создавали десятилетиями»,— заявил господин Трамп.
Американский президент утверждает, что иранская сторона «умоляет» США о переговорах, однако потом публично отрицает какие-либо контакты с Вашингтоном. Дональд Трамп раскритиковал заявления Ирана о контроле над Ормузским проливом и назвал их «обычной болтовней». Он добавил, что сейчас морской коридор контролируется ВМС США.
Накануне Дональд Трамп сообщил о возобновлении переговоров с Ираном. По его словам, стороны заключили сделку, за которой последует соглашение по денуклеаризации Ирана. Представители республики отрицают контакты с американской стороной по конфликту на Ближнем Востоке. В иранском МИДе уточняли, что сейчас Иран обсуждает судоходство в Ормузском проливе с Оманом.
Заявления Дональда Трампа о том, что Иран «умоляет» США о переговорах, а затем публично отрицает контакты, относятся к неоднократному опыту взаимоотношений двух стран. Иранская сторона часто заявляла о готовности к диалогу на равных условиях или через посредников, но отказывалась от прямых переговоров с США. При этом сам Трамп заявлял, что Иран хочет встретиться, и поручал своей администрации организовать такие встречи, хотя признавал, что позиция Тегерана порой была неприемлемой для Вашингтона.
Переговоры между США и Ираном, касающиеся в основном ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе, неоднократно проводились при посредничестве Омана или других стран. Иногда стороны объявляли о перемирии и планах по заключению сделок, как это было в июне 2026 года, когда США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта на Ближнем Востоке и начале 60-дневного периода для переговоров. Однако эти усилия часто сталкивались с взаимными обвинениями и угрозами.
В ходе этих переговоров Трамп также высказывал радикальные позиции, призывая Иран к «значимой сделке», иначе «произойдут плохие вещи», или даже угрожая полным уничтожением Исламской Республики Иран, если та не выполнит условия. В то же время американская администрация выражала надежду на дипломатическое решение ядерной программы Ирана. Несмотря на это, США продолжали оказывать давление, вводя санкции и блокируя иранские порты. В ответ Иран угрожал и осуществлял блокировку Ормузского пролива, что усугубляло напряженность в регионе.