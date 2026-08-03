Трамп анонсировал переговоры США и Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 3 августа начнутся переговоры между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, стороны близки к сделке по Ормузскому проливу.

«Думаю, сделка есть. Есть сделка по Ормузскому проливу. Затем будет соглашение по ядерному вопросу, или, можно сказать, по денуклеаризации Ирана»,— сказал господин Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как напомнил Дональд Трамп, США решили не начинать новую атаку на Иран по просьбе стран Ближнего Востока. По его словам, Тегеран также просил Вашингтон не наносить новые удары. При этом, как добавил господин Трамп, Соединенные Штаты готовы начать атаку «в любой момент, когда захотим».