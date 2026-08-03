Трамп обвинил руководство Ирана в двуличности при урегулировании конфликта

Иранские власти ведут себя двулично, когда конфликт переходит в фазу урегулирования: сначала настойчиво просят о переговорах, а затем публично утверждают, что ничего не обсуждают с США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

«Затем они начинают свою обычную болтовню, утверждая, что Ормузский пролив будет находиться под их контролем, хотя он уже полностью контролируется ВМС США и нашей “блокадой” или, как некоторые говорят, “стальной стеной США”»,— написал господин Трамп в Truth Social.

О возобновлении переговоров Дональд Трамп сообщил вечером 2 августа. По его словам, стороны заключили сделку, за которой последует соглашение по денуклеаризации Ирана. Представители Тегерана факт переговоров с Вашингтоном не подтвердили. Они утверждают, что сейчас сосредоточены лишь на обсуждении дальнейшего регулирования судоходства в Ормузском проливе c Оманом.