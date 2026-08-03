Трамп обвинил руководство Ирана в двуличности при урегулировании конфликта
Иранские власти ведут себя двулично, когда конфликт переходит в фазу урегулирования: сначала настойчиво просят о переговорах, а затем публично утверждают, что ничего не обсуждают с США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jacquelyn Martin / AP
«Затем они начинают свою обычную болтовню, утверждая, что Ормузский пролив будет находиться под их контролем, хотя он уже полностью контролируется ВМС США и нашей “блокадой” или, как некоторые говорят, “стальной стеной США”»,— написал господин Трамп в Truth Social.
О возобновлении переговоров Дональд Трамп сообщил вечером 2 августа. По его словам, стороны заключили сделку, за которой последует соглашение по денуклеаризации Ирана. Представители Тегерана факт переговоров с Вашингтоном не подтвердили. Они утверждают, что сейчас сосредоточены лишь на обсуждении дальнейшего регулирования судоходства в Ормузском проливе c Оманом.
Заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров с Ираном и достижении сделки по Ормузскому проливу не подтверждаются иранской стороной, которая утверждает, что продолжает диалог только с Оманом. Ранее Трамп уже высказывал противоречивые заявления по Ирану: сообщал о завершении военной операции, но одновременно говорил, что она ещё не окончена, и подтверждал подготовку к новым переговорам. При этом подготовка к ним проходила на фоне продолжающейся морской блокады Ирана американскими силами.
Конфликт между США и Ираном, включая разногласия по Ормузскому проливу и ядерной программе Ирана, остаётся сложным. США ранее выдвигали требования к Ирану, касающиеся отказа от обогащения урана и контроля над Ормузским проливом, что Тегеран называл неприемлемым. Иранские официальные лица также неоднократно опровергали заявления Трампа о переговорах и заявляли, что не видят смысла продолжать их, пока не будут выполнены их условия, например, прекращение атак Израиля.
Ситуация вокруг Ормузского пролива является ключевым пунктом разногласий. США вводили блокаду пролива, при этом заявления Трампа о его полном контроле ВМС США противоречили информации о прохождении иранских судов через пролив, несмотря на блокаду. США также рассматривали возможность полного захвата пролива. Иран, в свою очередь, предлагал сохранение своего контроля над Ормузским проливом в рамках мирного соглашения.