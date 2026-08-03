Иран опроверг заявление Трампа о возобновлении переговоров с США

Иран не ведет переговоры с США по поводу урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, заявил представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что стороны возобновят переговоры 3 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mfa.gov.ir Фото: mfa.gov.ir

По словам господина Багаи, 3 августа министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отправляется в паломничество, а остальные члены переговорной команды находятся в Иране. «Ситуация в Ормузском проливе не изменится до тех пор, пока США будут продолжать свою агрессию и блокаду»,— сказал представитель МИДа в эфире иранского телевидения (цитата по Fars).

Иран продолжает диалог по поводу ситуации на Ближнем Востоке только с Оманом, добавил Исмаил Багаи. Стороны обсуждают создание безопасного маршрута для судоходства в Ормузском проливе, уточнил он.

Дональд Трамп заявил, что Иран и США уже пришли к сделке по свободному судоходству в Ормузском проливе. После официального оформления соглашения стороны должны урегулировать ядерные вопросы, добавил американский президент.