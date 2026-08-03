Белгородская ГК «Эфко» передала часть оборудования в залог Сбербанку

Одно из основных юрлиц белгородской ГК «Эфко» — ООО «Эфко пищевые ингредиенты» — в конце прошлой недели изменила восемь договоров залога со Сбербанком и заключила один новый на фоне уголовных дел в отношении руководства ГК. Предметом залогов стали оборудование и транспорт «Эфко». Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Среди прочего, в списке заложенных производственных активов «Эфко» оказались шведские компрессор и генератор азота, бельгийские секция щелочной нейтрализации и машина для прочистки труб, немецкая холодильная установка, китайские сплит-системы, отечественные трансформаторы, системы пожарной сигнализации и вентиляции. Исполнить обязательства по договорам залога компания должна до октября 2032 года.

При этом два договора залога «Эфко» со Сбербанком были прекращены. Предметом одного из них был экстрактор жира из Китая, а другого — отечественные анализатор окислительной стабильности и градирня.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал о задержании основного акционера ГК «Эфко» Валерия Кустова и гендиректора «УК "Эфко"» Евгения Ляшенко. Согласно картотеке суда, им вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Ранее суд в Москве также арестовал директора по стратегическому развитию «Эфко» Владислава Романцева и замдиректора по развитию компании Екатерину Кустову.

Уголовное дело касается хищений субсидий на производство гражданских БПЛА. Следственный департамент МВД оценил ущерб по нему в 8,6 млрд руб.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов