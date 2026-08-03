«Гринвич» ищет подростков, катавшихся на самокатах внутри торгового центра

Администрация екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» разыскивает подростков, которые 2 августа заехали в здание торгового центра на электросамокатах и передвигались на них внутри комплекса. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале торгового центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В пресс-службе заявили, что действия подростков создали прямую угрозу безопасности посетителей и нарушили правила внутреннего распорядка. Всех, кто располагает информацией о нарушителях или их родственниках, просят связаться с представителями торгового центра.

«Администрация ТРЦ «Гринвич» обеспокоена ситуацией с СИМ. Любые попытки съемки и публикации подобного контента пресекаются, но правового механизма задержания нарушителей сейчас нет — охрана может лишь потребовать покинуть помещение»,— пояснили в пресс-службе .

В торговом центре также сообщили, что сейчас ведут переговоры с операторами кикшеринга о полном закрытии периметра ТРЦ для арендных СИМ. По данным администрации, два сервиса уже выразили готовность к сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге до конца года планируют принять новые правила для сервисов аренды самоката

Полина Бабинцева