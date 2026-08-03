«Щелково Агрохим» вошел в банкротство воронежского ЦЧПЯК с долгом в 61 млн

Арбитражный суд Воронежской области включил в реестр требований кредиторов обанкротившегося крупного производителя яблок ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК) долг перед АО «Щелково Агрохим» в 70,6 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Задолженность образовалась по договору поставки химических средств защиты растений, заключенному в 2025 году. Основной долг составляет 61,3 млн руб., еще 3,1 млн руб. — проценты за пользование коммерческим кредитом и 6,1 млн руб. — пени. Также воронежский арбитраж взыскал с ЦЧПЯК 414 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины в пользу «Щелково Агрохим». Жалоб на решение пока не поступало.

В октябре 2025 года ЗАО подало заявление о собственном банкротстве. Спустя два дня ВТБ обратился в суд с заявлением о вступлении в дело о несостоятельности. В феврале этого года в отношении компании было введено конкурсное производство. В ЦЧПЯК запущена процедура ликвидации, которая сейчас также оспаривается банком.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2025 году выручка общества составила 758 млн руб., чистый убыток — 707 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин.

В середине июля «Ъ-Черноземье» также сообщал, что суд включил в реестр требований кредиторов ЦЧПЯК долг перед ВТБ 857,3 млн руб. Кроме того, на прошлой неделе банк добился банкротства воронежского ООО «Яблочный спас» и его собственника Валерия Литвиненко, аффилированного с ЦЧПЯК. Сумма требований ВТБ к бизнесмену составляет 2,8 млрд руб.

С чего начинался спор — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов