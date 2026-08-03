Волгоградская область заняла предпоследнее место рейтинга качества дорог

В 2025 годе Волгоградская область стала 84-й в стране (из 85-ти) по качеству автодорог. Доля нормативных трасс составила в субъекте 26,9% — на 28,3% ниже среднероссийского уровня, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

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Итоги основаны на данных о состоянии дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составила в Волгоградской области 157 км на 1 тыс. кв. км территории. В среднем по России доля качественных дорог — 55,2%, а плотность дорожной сети — 66 км на 1 тыс. кв. км.

Ситуация с дорожным хозяйством в соседних регионах и субъектах Южного федерального округа различается. Краснодарский край занял седьмое место (76,3%), Ростовская область — 36-е (59,3%), а Астраханская область расположилась на 70-й строке (43,9%). Слабее всех оказались Кировская область (83-е место, 28,6%) и ставшая худшей Архангельская область (17,2%).

Результаты Саратовской, Пензенской и Астраханской областей.

На первом месте — Москва с показателем 100%. Следом идут Челябинская область (84,6%) и Республика Ингушетия (84,2%). В числе лучших: Севастополь, Ханты-Мансийский АО — Югра, Республика Адыгея, Краснодарский край, Республика Дагестан, Московская и Тюменская области. Санкт-Петербург поместили на 11-ю строку (71,2%).

Дарья Васенина