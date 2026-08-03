Пензенская область оказалась в конце рейтинга регионов по качеству дорог

По итогам 2025 года Пензенская область заняла 69-е место из 85 в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог. Доля отвечающих нормативным требованиям трасс в регионе составила 44,4%, что почти на 11 п. п. ниже среднероссийского уровня, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Итоги исследования основаны на данных о состоянии автодорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в регионе составила 273 км на 1 тыс. кв. км территории. В среднем по России доля качественных дорог составила 55,2%, а плотность дорожной сети — 66 км на 1 тыс. кв. км.

Ситуация с дорожным хозяйством в соседних регионах и субъектах Приволжского федерального округа разная. Саратовская область заняла 66-е место (45,6%), Республика Мордовия — 71-е место (43,8%), а Тамбовская область расположилась на 75-й строчке (40,7%). Худшие результаты по стране продемонстрировали Кировская область (83-е место, 28,6%), Волгоградская область (84-е место, 26,9%) и Архангельская область, замкнувшая рейтинг с показателем 17,2%. Астраханская область — на 70 месте.

Лидером рейтинга стала Москва, где нормативам отвечает 100% дорожной сети. Следом идут Челябинская область (84,6%) и Республика Ингушетия (84,2%). В топ-10 регионов также вошли Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Адыгея, Краснодарский край, Республика Дагестан, Московская и Тюменская области. Санкт-Петербург занял 11-ю строчку с показателем 71,2%.

Дарья Васенина

Дарья Васенина