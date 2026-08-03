Саратовская область стала одной из худших в РФ по качеству дорог

Согласно результатам исследования «РИА Рейтинг», по итогам 2025 года Саратовская область расположилась на 66-й строчке среди 85 субъектов РФ по состоянию автомобильных дорог. Как следует из данных аналитиков, нормативам соответствует 45,6% дорожной сети региона, что на 9,6 п. п. уступает среднему показателю по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Рейтинг составили на основе сведений о состоянии автодорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Плотность дорожной сети с твердым покрытием в Саратовской области зафиксирована на уровне 184,2 км на 1000 кв. км территории. В целом по стране доля трасс, удовлетворяющих нормативным требованиям, достигла 55,2%, тогда как плотность дорожной сети в среднем составляет 66 км на 1 тыс. кв. км.

Среди соседей по рейтинга: Пензенская область, оказавшаяся на 69-й позиции (44,4%), Республика Мордовия — на 71-м месте (43,8%) — и Тамбовская область — на 75-й строчке (40,7%). Замыкают таблицу Кировская область (83-е место, 28,6%), Волгоградская область (84-е место, 26,9%) и Архангельская область (17,2%). Астраханская область — на 70 месте.

Первую строчку рейтинга заняла Москва, где нормативам соответствуют все 100% дорожной инфраструктуры. На втором месте оказалась Челябинская область с показателем 84,6%, на третьем — Республика Ингушетия (84,2%). В десятку лучших также вошли Севастополь, ХМАО — Югра, Республика Адыгея, Краснодарский край, Республика Дагестан, Московская и Тюменская области. Санкт-Петербург закрепился на 11-й позиции с долей качественных дорог 71,2%.

Дарья Васенина