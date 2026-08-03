Астраханская область заняла 70 место в рейтинге регионов по качеству дорог

По итогам 2025 года Астраханская область оказалась на 70 строке из 85-ти в рейтинге российских регионов по качеству автомобильных дорог. Доля трасс, отвечающих нормативным требованиям, в регионе составила 43,9%, что на 11,3 п. п. ниже среднероссийского уровня, говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Итоги исследования основаны на данных о доле автодорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в регионе составила 87 км на 1 тыс. кв. км территории. В среднем по России доля качественных дорог составила 55,2%, а плотность дорожной сети — 66 км на 1 тыс. кв. км.

Ситуация с дорожным хозяйством в соседних регионах и субъектах Южного федерального округа разная. Ростовская область заняла 36 место (59,3%), Республика Калмыкия — 57-е (47,8%), а Волгоградская область расположилась на 84 строчке (26,9%). Худшие результаты по стране продемонстрировали Кировская область (83-е место, 28,6%) и Архангельская область, замкнувшая рейтинг с показателем 17,2%.

Результаты Саратовской и Пензенской областей.

Лидером рейтинга стала Москва, где нормативам отвечает 100% дорожной сети. Следом идут Челябинская область (84,6%) и Республика Ингушетия (84,2%). В топ-10 регионов также вошли Севастополь, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Адыгея, Краснодарский край, Республика Дагестан, Московская и Тюменская области. Санкт-Петербург занял 11-ю строчку с показателем 71,2%.

Дарья Васенина