Власти Воронежа объявили торги на комплексное развитие гектара в микрорайоне ВАИ

Администрация Воронежа объявила аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 0,93 га в районе переулка Отличников в микрорайоне ВАИ Левобережного района. Начальная цена лота составляет 12,35 млн руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Договор на КРТ будет действовать до 1 июня 2033 года. Застройщику необходимо в течение трех месяцев с даты подписания документа подготовить проект планировки территории и направить ее заказчику. В течение 30 дней с момента его утверждения подрядчик должен возместить региональному фонду капремонта затраты на обновление имущества в пяти многоквартирных домах на территории под КРТ в размере 36,5 тыс. руб. Это связано с необходимостью снести эти здания, их общая площадь составляет 2,4 тыс. кв. м. Расселение жильцов предусмотрено за счет инвестора.

На месте малоэтажных МКД требуется возвести многоэтажные высотой не более 14 этажей. Объем новой жилой застройки составит 18,2 тыс. кв. м. В ней смогут поселиться порядка 600 человек, для них, согласно региональным градостроительным нормативам, необходимо чуть больше 200 парковочных мест. За счет застройщика здесь могут появиться наземные и подземные стоянки, благоустроен «Бульвар Отличников».

Расположение участка под КРТ на карте Воронежа

Фото: из аукционной документации

Шаг аукциона составляет 617,5 тыс. руб., размер задатка — 12,35 млн руб. Подавать заявки на участие в аукционе можно с 3 по 24 июля. Итоги планируют подвести 3 августа.

О планах реализации проекта КРТ в переулке Отличников в правительстве Воронежской области сообщили в октябре 2025 года. В марте 2026-го мэрия облцентра решила выставить соответствующее право на торги.

Алина Морозова