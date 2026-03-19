Воронежские власти в два раза снизили жилплощадь КРТ у переулка Отличников

Администрация Воронежа приняла решение выставить на торги право на комплексное развитие территории (КРТ) жилого квартала, прилегающего к переулку Отличников в районе вокзала «Придача» на Левом берегу. Соответствующее постановление опубликовано 16 марта.

Новый документ определяет параметры застройки и условия реализации КРТ на участке площадью 0,93 га. Предельный срок реализации проекта — 1 июня 2033 года. На участке необходимо снести жилой фонд площадью 2,35 тыс. кв. м. Максимальный процент застройки ограничен 33%, предельная этажность — 14 этажей. Документом утверждены границы территории, перечень недвижимости и земельных участков, попадающих в зону КРТ, а также виды разрешенного использования и предельные параметры застройки.

Объем новой жилой застройки составит 18,2 тыс. кв. м. Данный параметр изменился по сравнению с ранее озвученной концепцией: в прошлом году властями предполагалось возвести на этом месте 29,3 тыс. кв. м жилья.

О планах КРТ в переулке Отличников власти Воронежской области сообщали в октябре 2025 года. Износ ветхого жилого фонда в виде двух домов составлял, по оценкам чиновников, более 65%. Также за счет застройщика здесь могут появиться наземные и подземные парковки, благоустроен «Бульвар Отличников».

Реализация КРТ возложена на инвестора, который будет определен по итогам торгов.

Анна Швечикова