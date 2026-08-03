В Екатеринбурге открыли первый арт-объект в рамках фестиваля «Стенограффия»

В рамках международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге появился первый в этом году арт-объект «Настроение есть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мурал "Настроение есть" художника Кирилла Бородина Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Мурал "Настроение есть" художника Кирилла Бородина Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Мурал "Настроение есть" художника Кирилла Бородина Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Мурал "Настроение есть" художника Кирилла Бородина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Мурал "Настроение есть" художника Кирилла Бородина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Мурал "Настроение есть" художника Кирилла Бородина Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Автором работы стал член Союза художников России Кирилл Бородин. В своем творчестве он переосмысляет влияние окружающей действительности на человека, создавая образы, знакомые каждому.

В работе «Настроение есть», которая нарисована на заборе по адресу Театральный переулок, 3, Кирилл Бородин отразил яркие детали обычной прогулки: встречи с друзьями, вкусную еду, памятные фотографии и приятные эмоции. «Это работа про житейскую повседневную суету, наполненную приятными радостными моментами с долей гротеска, которым полна действительность»,— пояснил художник.

Часть изображений связана с творчеством автора. Фигура гуся отсылает к его первой работе на фестивале «Стенограффия» в 2022 году — муралу «Портрет с гусем», который находится на стене лицея №173. Утки на стене — связь с галерейными работами художника, представленными в музее «Эрарта», галерее «Синара Арт» и других частных коллекциях.

Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» впервые состоялся в Екатеринбурге в 2010 году. организаторы приглашают уличных художников из разных регионов России и стран для того, чтобы они создавали арт-объекты. За это время было создано более 600 работ, а участие в нем приняли свыше 360 художников. В рамках нового сезона «Стенограффии» планируется создать в Екатеринбурге более 10 новых арт-объектов. Будет создан арт-маршрут, который затронет арт-объекты, редко попадающие на экскурсии, такие как 3D-иллюзия и монументальная живопись художника Кирилла Ведерникова. Участие в фестивале принимают: Кирилл Бородин, Евгений Артемьев, Алексей Грабилин, Vova Nootk, Hot Singles in Your Area и Spektr.

Эмма Ханнанова