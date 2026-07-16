На фестивале «Стенограффия» в Екатеринбурге создадут около 10 арт-объектов

В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия», в рамках которого в течение всего лета будут созданы около 10 арт-объектов, рассказали организаторы на пресс-конференции. По их словам, более 5 знаковых работ прошлых будут отреставрированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пресс-конференция, посвященная открытию в Екатеринбурге фестиваля уличного искусства «Стенограффия-2026» Фото: Софья Белова Художник Кирилл Бородин Фото: Софья Белова Новая работа Кирилла Бородина будет располагаться на пересечении Театрального и Банковского переулков Фото: Софья Белова Следующая фотография 1 / 3 Пресс-конференция, посвященная открытию в Екатеринбурге фестиваля уличного искусства «Стенограффия-2026» Фото: Софья Белова Художник Кирилл Бородин Фото: Софья Белова Новая работа Кирилла Бородина будет располагаться на пересечении Театрального и Банковского переулков Фото: Софья Белова

Одним из хедлайнеров фестиваля стал Кирилл Бородин — екатеринбургский художник, уже создавший мурал на фестивале «Стенограффия» в 2022 году. Новая работа будет располагаться на пересечении Театрального и Банковского переулков. Сюжет пока остается в секрете. По его словам, «создается динамичный, живой экспромт, который должен радовать и веселить постоянно пробегающих мимо горожан».

В честь 30-летия детско-юношеского центра «Калейдоскоп» на улице Мичурина, 171 арка, ведущая к нему, станет поверхностью для нового арт-объекта от художника из Каменска-Уральского Жени Артемьева. В процессе работы будут задействованы местные дети.

Московский иллюстратор и стрит-арт-художник Vova Nootk объединит элементы барельефа и сюжеты субкультур на фасаде Дворца молодежи.

Культовое объединение — команда SPEKTR — создаст масштабный объект на здании УрГЭУ.

Команда Hot Singles in Your Area реализует проект, посвященный идентичности Екатеринбурга, на Макаровском заборе (ограждение возле объектов компании «Брусника»). «Там будет достаточно сентиментальных моментов, раскрывающих какую-то историю. И, конечно, на этом длинном-длинном заборе длиной 136 или 138 метров, мы бы хотели увековечить и Евгения Горенбурга, и Николая Коляду. Работа будет большая, длиться она будет долго»,— рассказал сооснователь фестиваля художник Андрей Колоколов.

Алексей Грабилин для фестиваля создал путеводитель по уличному искусству. Совместно с УрФУ будут организованы бесплатные пешие и беговые экскурсии по стрит-арт-линии с обновленными маршрутами.

Софья Белова