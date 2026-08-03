Число пострадавших при ударе БПЛА в Геленджике выросло до 17
После удара украинского беспилотника по Архипо-Осиповке (входит в состав Геленджика) госпитализировали 17 пострадавших. Четверо пациентов, включая двух детей, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По последней информации, в результате атаки погибли четыре человека, среди них ребенок.
Все пострадавшие получают медицинскую помощь, заверили в Минздраве. «Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф»,— сказал господин Кузнецов (цитата по «Интерфаксу»).
О падении обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка сегодня сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, ВСУ нацелили дрон на гражданскую инфраструктуру. В Архипо-Осиповке развернули оперативный штаб, глава региона также поручил главе Геленджика Алексею Богодистову помочь пострадавшим и семьям погибших.
Инциденты с атаками беспилотных летательных аппаратов, подобные произошедшему в Архипо-Осиповке, регулярно фиксируются в различных российских регионах. Например, в январе 2026 года в Адыгее из-за налета БПЛА пострадали 11 человек, девять из которых были госпитализированы, включая двух детей. Тогда же 15 автомобилей сгорели, а 25 получили повреждения. Пункты сбора гуманитарной помощи открывались для пострадавших.
В июле 2026 года в Шебекино Белгородской области после удара беспилотника по автобусу госпитализировали 25 человек, один из них несовершеннолетний. Трое находились в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. В мае 2026 года в Рязани при ударе беспилотников также были госпитализированы семеро пострадавших, четверо из них дети, двое взрослых находились в тяжелом состоянии. В ноябре 2023 года в Севастополе пострадавший от украинских БПЛА был госпитализирован в тяжелом состоянии с проникающим ранением груди и живота.