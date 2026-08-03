Число пострадавших при ударе БПЛА в Геленджике выросло до 17

После удара украинского беспилотника по Архипо-Осиповке (входит в состав Геленджика) госпитализировали 17 пострадавших. Четверо пациентов, включая двух детей, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По последней информации, в результате атаки погибли четыре человека, среди них ребенок.

Все пострадавшие получают медицинскую помощь, заверили в Минздраве. «Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф»,— сказал господин Кузнецов (цитата по «Интерфаксу»).

О падении обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка сегодня сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, ВСУ нацелили дрон на гражданскую инфраструктуру. В Архипо-Осиповке развернули оперативный штаб, глава региона также поручил главе Геленджика Алексею Богодистову помочь пострадавшим и семьям погибших.

Никита Черненко