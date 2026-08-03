Под Геленджиком развернули штаб после гибели людей при атаке БПЛА

В Архипо-Осиповке, входящей в состав Геленджика, развернули оперативный штаб для ликвидации последствий атаки беспилотников. Об этом заявил глава города Алексей Богодистов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что при атаке БПЛА погибли три человека, пострадали 13. включая двоих детей. По словам чиновника, «атака велась на гражданскую инфраструктуру».

Прокуратура Краснодарского края заявила, что контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА.