Трое взрослых и ребенок погибли при атаке БПЛА под Геленджиком
В результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком погибли четыре человека, среди них ребенок. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
По уточненной информации, пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте, рассказали в оперштабе.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что «атака велась на гражданскую инфраструктуру». Он поручил главе Геленджика Алексею Богодистову помочь пострадавшим и семьям погибших. В Архипо-Осиповке развернули оперативный штаб для ликвидации последствий атаки.
В Краснодарском крае, частью которого является Геленджик, ранее фиксировались атаки беспилотных летательных аппаратов. В 2025 году в Туапсе, Геленджике и Анапе были обнаружены обломки беспилотников после ночной атаки. Тогда в Геленджике в одном из домов были выбиты стекла и поврежден автомобиль, но пострадавших не было.
Геленджик неоднократно подвергался угрозам атаки БПЛА. Так, в феврале 2026 года и в декабре 2025 года в городе объявлялась опасность атаки беспилотников, что приводило к временным ограничениям на полеты в аэропорту. В ноябре 2025 года в районе Геленджика произошло возгорание лесной подстилки из-за падения обломков беспилотника.
Подобные инциденты, приводившие к гибели людей, происходили и в других регионах. Например, в октябре 2023 года в Белгороде при падении и взрыве беспилотного летательного аппарата погибли три человека, включая ребенка, а также было повреждено несколько зданий и автомобилей. В марте 2026 года в Краснодаре в результате атаки БПЛА погиб человек и три жилых дома получили повреждения. В июле 2026 года при атаке БПЛА на Подмосковье погибли три человека и пятеро получили ранения.