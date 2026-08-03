Трое взрослых и ребенок погибли при атаке БПЛА под Геленджиком

В результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком погибли четыре человека, среди них ребенок. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

По уточненной информации, пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Двух взрослых и одного ребенка доставили в больницу, остальным оказали помощь на месте, рассказали в оперштабе.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что «атака велась на гражданскую инфраструктуру». Он поручил главе Геленджика Алексею Богодистову помочь пострадавшим и семьям погибших. В Архипо-Осиповке развернули оперативный штаб для ликвидации последствий атаки.