Губернатор Калужской области заявил о стабилизации ситуации с топливом в регионе

В Калужской области удалось стабилизировать ситуацию с топливом, заявил губернатор Владислав Шапша. Власти заключили контракты до конца года на поставку нефтепродуктов для социальных, коммунальных и экстренных служб, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Ситуация потребовала от нас системной работы. Ажиотаж у нас ушел, очереди исчезли»,— сказал господин Шапша на заседании правительства Калужской области (видео опубликовано в Telegram-канале губернатора).

По словам Владислава Шапши, более 40% заправок в регионе полностью обеспечены топливом. На 93% АЗС бензин и дизель есть «в том или ином ассортименте», добавил губернатор. Он поручил главам муниципалитетов продолжать следить за обеспечением населения топливом.

Дефицит топлива начался в российских регионах в конце мая. Вице-премьер Александр Новак связывал это с ударами вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающим заводам. Для стабилизации ситуации власти временно запретили экспорт нефтепродуктов, ввели стимулы для нефтяного импорта и увеличили загрузку действующих НПЗ.

О мерах поддержки топливного рынка в России — в материале «Ъ» «Топливо первой необходимости».