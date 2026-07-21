Топливо первой необходимости

“Ъ” ознакомился с перечнем мер, которыми власти предложили определить очередность поставок нефтепродуктов потребителям. В первую очередь получать топливо должны госструктуры и отдельные регионы, а наименьший приоритет отдается АЗС, как нефтекомпаний, так и независимым, и экспорту по межправительственным соглашениям. Принятые до сих пор решения позволяют сгладить пики дефицита, но не решают системных проблем с предложением, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Правительство определило очередность поставок топлива различным категориям потребителей, следует из протоколов совещаний у вице-премьера Александра Новака, с которыми ознакомился “Ъ”. Рекомендовано прежде всего направлять топливо государственным заказчикам и на муниципальные нужды, для поставок в рамках северного завоза, предприятиям, обеспечивающим выполнение государственного оборонного заказа, ОАО РЖД, гражданскому флоту и сельхозпроизводителям. Следом приоритет у потребителей в Крыму, новых регионах, Калининградской области, у местных топливных операторов и у поставок на экспорт по указаниям президента и правительства РФ. Замыкают список сети АЗС нефтекомпаний, независимые АЗС и экспорт по межправительственным соглашениям. “Ъ” направил вопросы в Минэнерго.

На внутреннем топливном рынке, отмечается в материалах, сохраняется напряженная ситуация, прежде всего в Сибири и на Дальнем Востоке. Ключевым приоритетом властей обозначено недопущение региональных дисбалансов и предотвращение дефицита топлива.

Минэнерго в том числе поручено определить подрядчиков для импорта топлива, предложить схемы его поставок в дефицитные регионы и оценить перспективу строительства там мини-НПЗ. Руководителям субъектов предписано перейти на ежедневную отчетность о запасах нефтепродуктов на нефтебазах, НПЗ и АЗС. А Нижегородской и Вологодской областям рекомендовано совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС.

Ситуация на рынке топлива обострилась в условиях роста повреждений НПЗ из-за атак. По данным Kpler, объем нефтепереработки в России в июне снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, минимума за последние годы. Для насыщения рынка правительство до конца июля ограничило экспорт бензина, распространило действия запрета на зарубежные поставки дизтоплива, а также планирует субсидировать импорт бензина и дизтоплива в рамках демпфера.

«Принятые меры, в частности запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта, его балансировка через увеличение объемов производства и перенос сроков ремонтов заводов на более поздние сроки, приносят свои результаты»,— цитирует 21 июля пресс-служба правительства Александра Новака. По его словам, во многих регионах снимаются ограничения, и это видно по количеству работающих АЗС, по сокращению очередей.

По данным сервиса «Топливо» Т-Банка, доля АЗС с подтвержденным наличием бензина 11–19 июля в Московском и Ленинградском регионах выросла примерно на 6 процентных пунктов.

Доля жалоб на ожидание более получаса снизилась с 36% до 22%, число сообщений об отсутствии пробок выросло с 25% до 40%. В целом по стране системного спада продаж относительно прошлого года нет, всплески повышенного спроса носили краткосрочный характер и приводили к локальному ажиотажу в отдельных субъектах, отмечают аналитики.

Принятые меры позволяют сгладить пики дефицита, но не решают проблем восстановления мощностей, модернизации логистики и повышения прозрачности, отмечает директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев. Введение приоритетного доступа для критических категорий потребителей, указывает он, создает двухуровневую систему доступа, где независимые АЗС и рядовые автомобилисты получают топливо по остаточному принципу. По словам эксперта, для крупных потребителей и приоритетных регионов ситуация может улучшиться в ближайшие недели, но для независимых АЗС и рядовых автомобилистов доступность топлива может оставаться ограниченной.

Источник “Ъ” в отрасли обращает внимание на смещение приоритетов в сторону внебиржевых каналов, что грозит усилением дефицита.

С 21 июля Петербургская биржа разрешила покупать бензин для собственного потребления либо в интересах конечных потребителей и обязала в последнем случае раскрывать конечного получателя топлива. По словам источников “Ъ”, с одной стороны, нововведение упрощает для потребителей процесс закупок на площадке, но с другой — есть риски формирования «второго контура» рынка, цены на котором окажутся существенно выше биржевых индикаторов. Как отмечает другой источник “Ъ”, власти стремятся обеспечить максимально быстрое поступление топлива потребителям, лишив трейдеров возможности придерживать товар в ожидании более выгодных цен.

Ольга Озембловская