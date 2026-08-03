Энергетики взыскали с воронежского КБХА еще 72 млн рублей

ПАО «ТНС энерго Воронеж» (входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"») добилось взыскания 72,4 млн руб. с воронежского АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ПАО «ТНС энерго Воронеж» инициировало разбирательство в мае. Основной долг — 70,9 млн руб. — образовался за поставленную в марте 2026 года электроэнергию. Также с КБХА взыщут 1,5 млн руб. пени за период с 16 апреля по 4 мая.

В ходе разбирательства ответчик не признал основной долг, сославшись на то, что является теплоснабжающей организацией и, согласно федеральному законодательству, не может получать неустойки. Однако суд не принял этот довод.

По данным арбитражной картотеки, всего с участием сторон возбуждено 17 дел, в 10 из них «ТНС энерго Воронеж» выступает истцом, а КБХА — ответчиком. Последний такой иск был подан в начале июня, в нем структура «ТНС энерго» потребовала взыскать в ее пользу 79 млн руб. Заявление принято к производству, заседание по нему назначено на 18 августа. Кроме того, в апреле в воронежский арбитраж поступил иск к КБХА от той же компании на 231,5 млн руб. Предварительное заседание по нему запланировано на 12 августа.

Алина Морозова