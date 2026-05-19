«ТНС энерго Воронеж» потребовало с КБХА еще 72 млн рублей

ПАО «ТНС энерго Воронеж» (входит в ПАО «Группа компаний "ТНС энерго"») обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с очередным иском к местному АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА; интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). На этот раз размер требований составляет 72,4 млн руб., следует из арбитражной картотеки.

Заявление пока не принято к производству, причина его подачи не раскрывается.

Всего между сторонами зарегистрировано восемь споров, начиная с 2016 года. Истцом во всех них выступает «ТНС энерго». Изначальный размер требований варьируется от 17,4 тыс. руб. до 231,5 млн руб. В сумме они равняются 417,8 млн руб. Все задолженности образовались в рамках договоров на поставку электроэнергии.

Шесть из упомянутых исков были удовлетворены. Так, в марте воронежский арбитраж постановил взыскать с КБХА 3,5 млн руб. пени, а также 780 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины и 8,4 тыс. руб. в доход федерального бюджета. Изначально сумма требований составляла 61 млн руб., но впоследствии была скорректирована.

Предпоследнее заявление — с требованиями на 231,5 млн руб. — оставлено без движения до сегодняшнего дня. Накануне представители «ТНС энерго» подали в воронежский арбитраж ходатайство об уточнении размера требований.

Алина Морозова