Израильский суд запретил использовать крокодилов в тюрьме с боевиками «Хамас»

Окружной суд Иерусалима наложил временный запрет на создание рвов с крокодилами для охраны корпуса тюрьмы Кциот, в котором содержатся боевики группировки «Хамас». Об этом сообщила газета Times of Israel. Иск в суд подала группа по защите животных Let the Animals Live. Суд счел, что этот вопрос требует дальнейшего рассмотрения, на время которого работы заблокированы. До окончательного приговора по этому делу перевозить крокодилов в тюрьму Кциот нельзя.

О начале строительства 170-метрого рва в тюрьме Кциот стало известно в конце июля. По планам Министерства национальной безопасности он предназначен для крокодилов, которые будут охранять содержащихся в блоке заключенных. Это стало возможно после того, как Министерство защиты окружающей среды Израиля переквалифицировало нильских крокодилов из диких животных в «выращиваемых диких животных». Новый статус позволяет разводить животных в неволе и использовать их в коммерческих или иных целях.

Активисты из Let the Animals Live и других организаций по защите животных выступали против такой переквалификации, заявляя, что министерство сделало это без достаточных консультаций со специалистами. Также, по их мнению, правительство не имело право устраивать ров с крокодилами вокруг тюрьмы. Управление природы и парков Израиля также протестовало против этого плана, заявляя, что его обоснованность с точки зрения охраны тюрьмы сомнительна, при этом введение в экосистему крупного и чуждого местным условиям хищника может иметь долгосрочные негативные последствия.

Яна Рождественская