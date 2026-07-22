Израиль начал работы по созданию рвов с крокодилами для охраны тюрьмы с боевиками «Хамаса»

У израильской тюрьмы Кциот начались работы по строительству 170-метрового канала вокруг корпуса, в котором содержатся боевики «Хамаса». По планам Министерства национальной безопасности он предназначен для крокодилов, которые будут охранять содержащихся в блоке заключенных. Об этом сообщает газета «Едиот Ахронот». Эту информацию ей подтвердили в министерстве.

«Пилотный проект действительно начался. Те, кто убивал, устраивал бойню, насиловал и вел себя как животное, заслуживает того, чтобы его тюремщиками были животные»,— заявили там.

Расположенная в пустыне Негев тюрьма Кциот считается самой большой тюрьмой Израиля, в ней содержатся особо опасные преступники, в том числе и боевики «Хамаса». Создание рвов с крокодилами в ней рассматривалось министерством уже некоторое время. На минувшей неделе Министерство защиты окружающей среды страны переквалифицировало нильских крокодилов из диких животных в «выращиваемых диких животных». Новый статус позволяет разводить животных в неволе и использовать их в коммерческих или иных целях.

Проект уже вывал много споров в стране. Эксперты, включая работающих на Министерство защиты окружающей среды, считают переквалификацию крокодилов неправомерной. Кроме того, план критикуют из-за его потенциальной опасности для жителей соседних населенных пунктов.

Андрей Келекеев